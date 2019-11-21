В диспансерах Ижевска выстроились очереди из-за сообщении о повышении цен на справки

В Ижевске выстроились очереди в наркодиспансере после сообщении о том, что с 22 ноября изменится порядок прохождения медосмотра для получения водительских прав.

Как сообщили Izlife очевидцы, огромные очереди наблюдаются с раннего утра до позднего вечера. Иногда даже возникают потасовки.

В Минздраве Удмуртии рассказали, что с 22 ноября открывается второй пункт принятия биоматериала на данное исследование — в Республиканском центре медицинской профилактики (пл. 50-летия Октября, 21, бывший роддом №3).

Ранее в наркодиспансере Нижнекамска рассказали об ажиотаже из-за получения справок. По словам заведующей больницей Людмилы Львовой, за прошедшие сутки в наркодиспансер пришли более 300 человек.