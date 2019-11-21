В МВД создадут подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете

В МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Их создадут до 10 января следующего года.

«Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», — сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилл Смуров.

Он не уточнил, будет ли МВД расширять штат для создания новых подразделений.

Помимо этого, Смуров отметил, что поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, могут быть приняты, однако «это вопрос длительного времени», передает ТАСС.

Напомним, ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете предложил президент России Владимир Путин. Также он поручил правительству представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее в МВД сообщили, что закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, может вступить в силу в декабре 2020 года.

