Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Сети.

Также правительству поручено представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Интернете, говорится на сайте Кремля. Поручения должны быть выполнены до 10 января 2020 года.

Одновременно Путин дал поручение обобщить совместно с региональными властями положительный опыт работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств, комплексной реабилитации лиц, незаконно потребляющих такие вещества, и использовать его во всех субъектах РФ.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала предложение депутата Госдумы от Татарстана Бориса Менделевича о введении в стране практики тестов на склонность школьников к наркотикам.