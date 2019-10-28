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Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

14:12, 28.10.2019
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Сети.

Также правительству поручено представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Интернете, говорится на сайте Кремля. Поручения должны быть выполнены до 10 января 2020 года.

Одновременно Путин дал поручение обобщить совместно с региональными властями положительный опыт работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств, комплексной реабилитации лиц, незаконно потребляющих такие вещества, и использовать его во всех субъектах РФ.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала предложение депутата Госдумы от Татарстана Бориса Менделевича о введении в стране практики тестов на склонность школьников к наркотикам.

ОбществоВласть
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