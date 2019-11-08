Новости общества

00:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МВД: наказание за пропаганду наркотиков могут ввести в 2020 году

16:12, 08.11.2019
МВД: наказание за пропаганду наркотиков могут ввести в 2020 году
Фото: realnoevremya.ru

Министерство внутренних дел России предполагает, что закон об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года. Уведомление о начале разработки поправок в законодательство было опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов.

Напомним, в конце октября депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предусматривается уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Согласно тексту закона, за пропаганду и рекламу наркотиков можно будет лишиться свободы сроком до пяти лет, если это делается через СМИ и интернет — до семи. Под пропагандой наркотиков в документе подразумевается информация, которая направлена на формирование нейтрального, терпимого, положительного отношения к запрещенным веществам.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров