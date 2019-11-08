МВД: наказание за пропаганду наркотиков могут ввести в 2020 году

Министерство внутренних дел России предполагает, что закон об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года. Уведомление о начале разработки поправок в законодательство было опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов.

Напомним, в конце октября депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предусматривается уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Согласно тексту закона, за пропаганду и рекламу наркотиков можно будет лишиться свободы сроком до пяти лет, если это делается через СМИ и интернет — до семи. Под пропагандой наркотиков в документе подразумевается информация, которая направлена на формирование нейтрального, терпимого, положительного отношения к запрещенным веществам.