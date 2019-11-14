В Татарстане задержали молодую пару «закладчиков»

Фото: МВД РТ

В Альметьевске полицейские задержали молодую пару закладчиков наркотиков. 33-летний мужчина и 21-летняя девушка занимались распространением метилэфедрона.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, во время задержания у пары изъяли расфасованные вещества общей массой 50 граммов. Кроме этого, полицейские обнаружили еще свертки с наркотиками на их съемной квартире.



Сейчас следствие выясняет, где и как задержанные покупали наркотики для дальнейшей реализации. Пара находится под арестом, каждому грозит до 20 лет заключения.

Ранее ФСБ изъяла 440 кг наркотиков на 650 млн рублей, которыми торговал интернет-магазин.