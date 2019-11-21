В Уфе при пожаре в дыму задохнулся мужчина: он не успел выйти из подъезда

Фото: архив МЧС по РБ

Сегодня ночью в Уфе произошел пожар в жилом многоквартирном доме. В подъезде дома пожарные обнаружили тело 57-летнего мужчины, не успевшего эвакуироваться из здания.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, на момент прибытия пожарных подразделений, внешних признаков горения не было. Тело мужчины было обнаружено в подъезде девятиэтажки. После осмотра врачи констатировали смерть.

Пожарные вывели из здания четырех человек, в том числе двоих детей. Очаг пожара находился в однокомнатной квартире в комнате размером 3х6 м. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее в Уфе произошел крупный пожар в многоэтажке. Жильцы горящего многоквартирного дома в Уфе просили о помощи с балконов.