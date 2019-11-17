За преступления при строительстве космодрома Восточный осудили 58 человек

По факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осудили 58 человек. Они получили до 11,5 лет лет лишения свободы.



Всего следователями Следственного комитета в суд было направлено 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. На данный момент следователи продолжают расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный. Среди них дело бывшего директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава, сообщается на сайте СК.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что не удалось навести порядок на строительстве космодрома Восточный.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома и претензий к ПСО «Казань» нет. За время первой стройки было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд , по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.