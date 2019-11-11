Путин о строительстве космодрома Восточный: «Там так и воруют»

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что не удалось навести порядок на строительстве космодрома Восточный.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник организационно-административного отдела филиала «Роскосмоса» на космодроме Восточный Константин Насуленко заявил, что к подрядчику второй очереди — ПСО «Казань» — претензий нет.