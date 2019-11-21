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В Госдуме не поддержали идею возвращения смертной казни

07:08, 21.11.2019 2
В Госдуме не поддержали идею возвращения смертной казни
Фото: pixabay.com

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству отклонил проект постановления, в котором предлагается отменить в России мораторий на смертную казнь. Причина — подписанный в 1997 году протокол о защите прав человека.

Подписанный протокол Венской конвенции обязывает Россию «воздержаться от любых действий, которые лишали бы договор его объекта и цели». Таким образом, Россия наложила на себя обязательства о прекращении исполнения высшей меры наказания, передает ТАСС.

Ранее председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на мастер-классе в КФУ заявил, что является сторонником смертной казни.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Serhio Olodov 07:52
    Думаю Ильгиза Идрисовича немного поняли не правильно. Теперь будут мусолить эту тему. На мастер-класс приглашали СМИ? Думаю, нет. Значит студенты слили эту информацию в СМИ. Давно говорю и проверено практикой: со студенческой скамьи нужно воспитывать в себе начальника - закладывать незнакомых и знакомых, сослуживцев, друзей, даже родню, направо и налево, тогда карьерный рост в начальники обеспечен.
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  • Анонимно 07:52
    да уж...
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