В Госдуме не поддержали идею возвращения смертной казни

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству отклонил проект постановления, в котором предлагается отменить в России мораторий на смертную казнь. Причина — подписанный в 1997 году протокол о защите прав человека.

Подписанный протокол Венской конвенции обязывает Россию «воздержаться от любых действий, которые лишали бы договор его объекта и цели». Таким образом, Россия наложила на себя обязательства о прекращении исполнения высшей меры наказания, передает ТАСС.

Ранее председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на мастер-классе в КФУ заявил, что является сторонником смертной казни.