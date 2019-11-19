Глава Верховного суда Татарстана выступил за возвращение смертной казни

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на мастер-классе в КФУ заявил, что является сторонником смертной казни.

«Есть преступления, которые могут быть пограничные, ситуативные, случайные. А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50—60 трупов. Когда детей убивают? Когда издеваются? Разве это соразмерно — пожизненное лишение свободы?» — сказал он.

По его словам, есть такие преступления, где говорить об исправлении человека невозможно.

Напомним, что дискуссия о возвращении смертной казни в стране возобновилась после убийства школьницы в Саратове. Госдума проводила соответствующий опрос, где 80% респондентов высказались за возвращение казни. Однако в Кремле заявили, что не рассматривают вопрос о снятии моратория. Несмотря на это, КПРФ официально внесла в Госдуму предложение вернуть смертную казнь.