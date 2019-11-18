Татарстан резко ухудшил положение в «Рейтинге криминогенности регионов»

Татарстан в «Рейтинге криминогенности регионов» за июль 2019 года опустился на шесть строчек — с 73-е на 67-е место. Список составили аналитики Института региональных проблем на основе данных Росстата, ФНС, Генпрокуратуры, МВД, Федерального казначейства и Центробанка.

Так, насильственные преступления в республике увеличились на 27%, экономические — на 53%, коррупционные — на 75%, мошенничества со страховками — на 19%.

Негативное влияние на позицию в рейтинге оказали и экономические факторы. Номинальные зарплаты упали на 4,12%, уровень безработицы прибавился на 0,3%, индекс потребительских цен — на 0,4%.

Ранее Генпрокуратура России уже отметила рост преступности в Татарстане за 9 месяцев 2019 года.