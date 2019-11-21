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Синоптики Татарстана прогнозируют до -12°С

05:31, 21.11.2019
Синоптики Татарстана прогнозируют до -12°С
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 21 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков не будет.

Ветер неустойчивый слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

После ночного похолодания до -25°С дневные температуры поднимутся до отметки 7—12 градусов ниже ноля. В Казани термометры покажут от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах температура будет колебаться от -9°С до -12°С.

На дорогах местами сохранится гололедица.

Общество Татарстан
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