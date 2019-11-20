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В Госкомитете РТ по тарифам не одобряют требование перевозчиков Казани поднять цены на проезд

22:57, 20.11.2019
В Госкомитете РТ по тарифам не одобряют требование перевозчиков Казани поднять цены на проезд

Зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Александр Штром высказался против идеи казанских перевозчиков поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.

«Не понимаю их логики. С одной стороны, сначала говорят, что достаточно компенсаций за льготников. С другой — предлагают повысить тариф до 40 рублей. Не готов их поддержать. Мы будем проверять, смотреть аналогии с другими городами», — передает слова чиновника KazanFirst.

Ранее в казанском Кремле уже сообщали, что бюджет выделит деньги только после обоснования. Власти ждут решения комитета.

ОбществоИнфраструктураВластьБизнесТранспорт Татарстан
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