В Госкомитете РТ по тарифам не одобряют требование перевозчиков Казани поднять цены на проезд

Зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Александр Штром высказался против идеи казанских перевозчиков поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.

«Не понимаю их логики. С одной стороны, сначала говорят, что достаточно компенсаций за льготников. С другой — предлагают повысить тариф до 40 рублей. Не готов их поддержать. Мы будем проверять, смотреть аналогии с другими городами», — передает слова чиновника KazanFirst.

Ранее в казанском Кремле уже сообщали, что бюджет выделит деньги только после обоснования. Власти ждут решения комитета.