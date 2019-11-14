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В казанском Кремле прокомментировали ультиматум казанских перевозчиков

12:21, 14.11.2019 1
В казанском Кремле прокомментировали ультиматум казанских перевозчиков
Фото: realnoevremya.ru

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала заявление казанских перевозчиков, которые рассказали о вынужденной продаже автобусов из-за роста цен на топливо. Таким образом они пытаются улучшить свое финансовое положение, если татарстанские власти не примут решение о компенсации за проезд льготникам.

«Любое выделение средств из бюджета предполагает обоснование. Нельзя просто так взять и выделить деньги. Есть закон, который прописывает, как это должно происходить. В данном случае у перевозчиков были запрошены документы. В полном объеме пакет поступил недавно в комитет по тарифам. Сегодня в комитете анализируют документы», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Анализ документов, по ее словам, займет не меньше двух недель.

«Когда у них он будет готов, они его предоставят в органы, которые занимаются распределением бюджетов. Тогда мы и будем понимать ситуацию, после чего примут решение», — пояснила официальный представитель Кремля.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:32
    Кто, сколько автобусов, по какой цене продал? Их постоянно покупают и продают. Не надо оперировать дешевой информацией. Теперь- Рынок, не можешь- отползай. Есть другие желающие работать на маршрутах.
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