В казанском Кремле прокомментировали ультиматум казанских перевозчиков

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала заявление казанских перевозчиков, которые рассказали о вынужденной продаже автобусов из-за роста цен на топливо. Таким образом они пытаются улучшить свое финансовое положение, если татарстанские власти не примут решение о компенсации за проезд льготникам.

«Любое выделение средств из бюджета предполагает обоснование. Нельзя просто так взять и выделить деньги. Есть закон, который прописывает, как это должно происходить. В данном случае у перевозчиков были запрошены документы. В полном объеме пакет поступил недавно в комитет по тарифам. Сегодня в комитете анализируют документы», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Анализ документов, по ее словам, займет не меньше двух недель.

«Когда у них он будет готов, они его предоставят в органы, которые занимаются распределением бюджетов. Тогда мы и будем понимать ситуацию, после чего примут решение», — пояснила официальный представитель Кремля.