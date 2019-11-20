Максим Михайлов: «Рад, что «Зениту» удалось остановить лидера чемпионата»

Игрок «Зенит-Казань» Максим Михайлов прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:1).

— Рады, что победили. Играли с лидером чемпионата, который показывал качественный волейбол. Рады, что удалось остановить их.

— Насколько довольны перестройкой в команде и вашей новой ролью на площадке?

— Безусловно, перестройка дается тяжело, пока рано об этом говорить. Пять матчей — это, наверное, маленький отрезок. Но мы работаем и эти матчи, как раз, показали наши ошибки, над которыми особенно нужно работать. Поэтому, я рад, что мы так движемся.

— В последнее время вы добавили в игре в обороне. Как долго уделяете этому внимание?

— Игра в обороне — это от большого желания. Не скажу, что мы уделяем этому много внимания, потому что у нас сейчас очень много игр и практически нет тренировок, — цитирует Михайлова корреспондент «Реального времени».