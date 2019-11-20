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«Ак Барс» в гостях обыграл «Сибирь», Петров оформил дубль

17:55, 20.11.2019
«Ак Барс» в гостях обыграл «Сибирь», Петров оформил дубль
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:1).

Дублем в составе гостей отметился нападающий Кирилл Петров. Еще по одному разу отличились Мэтт Фрэттин и Данис Зарипов. У хозяев автором единственной шайбы стал Егор Миловзоров.

Ворота казанцев защищал Тимур Билялов.

«Сибирь» — «Ак Барс» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы:

0:1 Фрэттин (Кара, Основин, 2:03)
0:2 Петров (Викстранд, Азеведо, 33:15)
1:2 Миловзоров (Руохомаа, Пуустинен, 40:50)
1:3 Зарипов (Юдин, 47:34)
1:4 Петров

СпортХоккей Татарстан
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