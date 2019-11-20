«Ак Барс» в гостях обыграл «Сибирь», Петров оформил дубль
«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:1).
Дублем в составе гостей отметился нападающий Кирилл Петров. Еще по одному разу отличились Мэтт Фрэттин и Данис Зарипов. У хозяев автором единственной шайбы стал Егор Миловзоров.
Ворота казанцев защищал Тимур Билялов.
«Сибирь» — «Ак Барс» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
0:1 Фрэттин (Кара, Основин, 2:03)
0:2 Петров (Викстранд, Азеведо, 33:15)
1:2 Миловзоров (Руохомаа, Пуустинен, 40:50)
1:3 Зарипов (Юдин, 47:34)
1:4 Петров
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