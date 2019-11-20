В Казани легковушка врезалась в трамвай

Фото: Яндекс.Пробки

В Казани на улице Ершова легковой автомобиль врезался в трамвай. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

После столкновения трамвая и автомобиля на дороге образовалась пробка в сторону улицы Гвардейской. На месте встали уже как минимум три трамвая.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки в городе составляют 4 балла.

Отметим, что это не первый инцидент с трамваем на сегодня. Утром на остановке «Глушко», в направлении проспекта Победы, пропал кусок трамвайного рельса, сообщили пользователи соцсетей. По этим путям ходит трамвай №5. Рельс лопнул из-за резкого перепада температуры.