Алекс Тайюс: «Для УНИКСа главное — подборы в нападении и хорошая игра в защите»

Центровой УНИКСа Алекс Тайюс рассказал о своих ожиданиях от матча Кубка Европы против французского «Нантера».

«Нантер» — очень атлетичная команда, очень энергичная, играют очень жестко. Нам нужно подготовиться сейчас так, чтобы завтра (игра пройдет сегодня, 20 ноября, — прим. ред.) было играть легче. Самое главное для нас — подборы в нападении, хорошая игра в защите и играть аккуратно один на один, так как у них много хороших игроков», — сказал Тайюс.

Матч в рамках Кубка Европы между УНИКСом и «Нантером» пройдет сегодня в Казани, начало игры — в 19.30.

Напомним, ранее стало известно, что Тайюс номинирован в сборную Евролиги последнего десятилетия.