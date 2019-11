Тайюс из УНИКСа номинирован в сборную Евролиги последнего десятилетия

Игрок казанского УНИКСа Алекс Тайюс номинирован на включение в символическую сборную Евролиги последнего десятилетия. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» турнира.

Отмечается, что Тайюс был отмечен за свою успешную игру за израильский «Маккаби» и турецкий «Анадолу Эфес». Алекс считается одним из лучших баскетболистов Евролиги во многом из-за эффектных блок-шотов, по числу которых он идет в числе лидеров в истории турнира.

Всего Евролига представит 50 номинантов. Лучших игроков за включение в символическую сборную десятилетия совместными усилиями определят болельщики, игроки, тренеры и представители СМИ.

Само голосование начнется уже в 2020 году.

