Под Казанью открылся крупнейший в России мегамолл автомобилей с пробегом

ГК «Транстехсервис» открыла под Казанью крупнейший в России мегамолл автомобилей с пробегом. Он расположен на 817 км трассы М7.

На церемонии открытия присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. " Проектные мощности комплекса рассчитаны на продажу 24 тысяч машин в год», — поделился глава республики в своем аккаунте в «Инстаграм».

До начала мероприятия гостям представили структуру мегамолла — электронную очередь, онлайн-шоурум, павильоны продаж, посты сервисного обслуживания автомобилей. Кроме того, комплекс оснащен планшетами со специальным приложением для того, чтобы покупателю не пришлось обходить все в поисках автомобиля.

Одновременно здесь будет находиться 2 тыс машин с пробегом, приготовленные для продажи. А расположение объекта на федеральной трассе М7 будет способствовать привлечению покупателей из других регионов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Площадь новой торговой площадки составит около 7 га, здесь будут работать 7 павильонов, каждый из которых рассчитан на размещение около 280 автомобилей.

Подчеркивается, что клиенты здесь смогут оценить автомобиль, сдать его в трейд-ин, продать по системе автовыкупа или выставить на продажу с комиссией, а также купить другую машину, оформить кредит или страховку.