СК: в Казани двое местных жителей производили контрафактные лекарства

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело против двух местных жителей, подозреваемых в производстве контрафактных лекарств и косметических средств под брендами зарубежных стран.

Как сообщает ведомство, подозреваемые организовали производство в складском помещении на Оренбургском тракте в Казани. Там они производили фальсифицированные и незарегистрированные лекарственные средства для стимуляции роста волос, а также масла черного тмина под товарными знаками зарубежных изготовителей. При этом оба препарата на территорию России официальными производителями не экспортировались. При обыске силовики изъяли 3 тысячи бутылок объемом 0,5 литра с маслом черного тмина и 4,8 тысячи пузырьков объемом 60 мл препарата для роста волос. При этом, как показало проведенное исследование, вещества, которое способствовало бы лечебному эффекту, в нем не было.

Контрафактную продукцию мужчины реализовывали через интернет. В результате их противоправных действий ущерб правообладателю составил 1,1 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань, а также Москва и Санкт-Петербург уже с 1 января 2020 года могут полностью встроиться в систему обязательной маркировки лекарственных препаратов.