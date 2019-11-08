Казань с 1 января 2020 года может полностью встроиться в систему обязательной маркировки лекарств

Казань, а также Москва и Санкт-Петербург могут уже с 1 января 2020 года полностью встроиться в систему обязательной маркировки лекарственных препаратов.

«При этом во многих субъектах ситуация складывается не так оптимистично, некоторые не готовы совсем, им нужно больше времени», — сказал замглавы комитета по информационной политике, сопредседатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский.

Причина кроется в том, что сотрудники аптек, которые взаимодействуют с гражданами, не готовы к реформе. Для решения этой проблемы глава рабочей группы ГД по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения Андрей Исаев предложил установить 6-месячный переходный период, пишет ТАСС.

Напомним, с 2020 года продавцы обязаны размещать на упаковках лекарственных средств двумерный код, позволяющий определить дату и место выпуска препарата, а также срок его годности. Мера вводится в целях исключения контрафактной продукции из аптек. В связи с этим цена лекарств может стать больше. При этом стоимость лекарств, которые входят в перечень жизненно необходимых и важных, скорее всего, повышена не будет.