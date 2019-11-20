В Казани полицейские обнаружили подпольное производство лекарств для роста волос

Сотрудники отделения по Вахитовскому и Приволжскому районам ОЭБ и ПК Управления МВД России по Казани обнаружили подпольное производство препаратов для роста волос и масла черного тмина.

В ходе осмотра полицейскими было изъято 3 тыс. бутылок по 0,5 литра с надписью «Масло черного тмина» и 4,8 тыс. бутылок объемом 60 мл с пояснительной запиской на иностранном языке «Миноксидил». Помимо этого, на складе нашли специальную тару и различную документацию.

Выяснилось, что препарат с пояснительной запиской «Миноксидил» не зарегистрирован на территории России. Кроме того, экспертиза показала, что в состав изъятого продукта входит спирт и пропиленгликоль, а указанного средства нет. Производство и упаковка данной продукции, предназначенной для стимуляции роста волос, осуществляется в США, и официальных экспортеров в Россию нет.

Также правоохранители выяснили, что прилагаемая к продукции декларация о соответствии недействительна, а производящая масло черного тмина компания из Египта не имеет правообладателей в России.

По подозрению задержаны 25- и 38-летний жители Казани. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок», ст. 235.1 УК РФ «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий», ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.