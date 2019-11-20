СМИ: иски Минобороны России могут разорить космическую промышленность

В Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева прошло совещание по вопросу реструктуризации штрафов со стороны Минобороны, которые ведомство хочет взыскать с «Роскосмоса» за срывы сроков сдачи заказов.

По данным «Ведомостей», если Минобороны России будет подавать иски к участникам космической промышленности, то им могут выписать штрафов на сумму 150–300 млрд рублей, что может привести к их разорению. На совещании же обсуждалась возможность поправок в законодательство, чтобы защитить интересы предприятий при исполнении контрактов в условиях санкций. Благодаря этому возможно будет избежать штрафов в случае задержки программ импортозамещения.

На данный момент рассматривается несколько крупных заявлений, в том числе иск на 2,1 млрд рублей к ракетно-космическому центру «Прогресс».

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и эффективным расходом бюджетных средств. С этого года подрядчиком стройки второй очереди является ПСО «Казань».