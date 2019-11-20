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Черчесов вышел на 3-е место по числу побед на посту главного тренера сборной России

10:42, 20.11.2019
Черчесов вышел на 3-е место по числу побед на посту главного тренера сборной России
Фото: realnoevremya.ru

Накануне сборная России по футболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2020 крупно обыграла Сан-Марино (5:0).

Эта победа стала для Станислава Черчесова 18-й на посту главного тренера российской сборной. Таким образом, он вышел на чистое третье место в истории национальной команды, обойдя итальянского специалиста Фабио Капелло, в активе которого 17 побед.

Лидирует в списке Олег Романцев, побеждавший со сборной России 36 раз. Второе место с 22 победами занимает голландец Гус Хиддинк.

Напомним, Черчесов работает со сборной с 2016 года. Под его руководством национальная команда России добралась до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

СпортФутбол
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