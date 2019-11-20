В Роструде назвали способ продления новогодних каникул

В Роструде рассказали, что новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним отпуск или его часть.

Так, сотрудник получает право на отпуск спустя полгода после трудоустройства. Затем отпуск предоставляется в любое время — в соответствии с графиком.

Получается, что работник может пойти в отпуск в любое время, в том числе и 9 января, если это заранее было прописано в отпускном графике или обговорено с работодателем, пишет «Российская газета».

В 2020 году выходные дни длятся с 1 по 8 января. Отмечается, что 31 декабря является рабочим днем, россияне должны выйти на работу 9 января.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал поддерживать дискуссию, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году.