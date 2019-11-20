Ситдикова завоевала серебро чемпионата мира по пауэрлифтингу, установив два мировых рекорда

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стартовал чемпионат мира IPF по пауэрлифтингу (троеборье).

В весовой категории до 52 кг у женщин серебро завоевала представительница из Татарстана Айгуль Ситдикова. Всего за свое выступление уроженка Зеленодольска показала результат 510,5 кг (приседание 182,5 кг, жим 160,5 кг, становая тяга 167,5 кг) и стала второй в общем зачете соревнований.

При этом Ситдикова смогла установить два мировых рекорда в жиме лежа — сначала 155,5 кг, а затем 160,5 кг соответственно, что принесло ей малую золотую медаль в данном движении.

Первое место заняла другая российская спортсменка — Наталья Сальникова. Она смогла поднять 517,5 кг. Третьей стала представительница Эквадора Очоа Варгас Вильма.