Димитрис Прифтис: «УНИКСу надо выиграть у «Нантера» и сохранить лидерство в группе»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от домашнего матча Кубка Европы против французского «Нантера».

«Мы определенно должны выиграть в домашнем матче против «Нантера», чтобы сохранить наше лидерство в группе. Нас ждет сложная игра. «Нантер» — сильная команда, а нам не хватает некоторых наших травмированных игроков. Мы должны контролировать их контратаки, имея свои хорошие атакующие решения, жестче играя в обороне», — сказал Прифтис.

Матч с «Нантером» состоится сегодня, 20 ноября, в Казани. Начало игры — в 19.30.

Напомним, ранее президент УНИКСа Евгений Богачев опроверг слухи о возможном уходе Прифтиса из казанского клуба.