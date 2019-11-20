Минмолодежи Татарстана направит 6,6 млн рублей на реализацию проекта «Корпоративный университет»

Министерство по делам молодежи Татарстана заплатит 6,6 млн рублей за оказание комплекса услуг в рамках реализации проекта «Корпоративный университет».

Соответствующий тендер был опубликован 18 ноября. Заявки принимаются до 26 ноября, итоги подведут через два дня. Работы должны быть выполнены до 20 декабря с даты подписания государственного контракта.

В число услуг входят организация работы онлайн-платформы, разработка образовательных продуктов, проведение очных образовательных мероприятий и т. д.

По данным Минмолодежи РТ, проект «Корпоративный университет» должен стать платформой для непрерывного профессионального развития специалистов сферы молодежной политики. Весь процесс обучения, в том числе его результаты, будут фиксироваться в личном кабинете специалиста в специальной онлайн-базе «Корпоративного университета».