Власти Челнов проинспектировали строительство онкодиспансера, который Кудрин включил в список проблемных

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осмотрел строительство филиала Республиканского клинического онкологического диспансера.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин включил проект строительства онкологического диспансера в Челнах в ряд проблемных из-за низкого исполнения программы по линии Федеральной адресной инвестиционной программы.

Из федерального бюджета на строительство медучреждения выделят 1,3 млрд рублей, общая стоимость проекта — более 2 млрд рублей. Из них 643 млн рублей потратят на закупку оборудования.

В состав диспансера войдут шестиэтажный амбулаторный и трехэтажный радиологический корпуса. На данный момент на объекте выполняется монтаж второго этажа радиологического корпуса и плит перекрытия первого-второго этажей амбулаторного корпуса, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.