Счетная палата отнесла онкодиспансер Челнов в список проблемных

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин включил проект строительства онкологического диспансера в Набережных Челнах в ряд проблемных из-за низкого исполнения программы по линии Федеральной адресной инвестиционной программы. Об этом он сообщил накануне на заседании в Госдуме. Запись выступления опубликована на канале СП в Youtube.



Также в список вошли строительство онкологического диспансера в Омске, строящийся корпус Музея «Планета океан» в Калининграде, российский центр хирургии им. Б.В. Петровского и т. д.

«Заблокированными на 1 ноября останется 32 млрд рублей. По объектам не готова проектно-сметная документация, и они все равно не снимаются. По одному она в апреле должна была быть утверждена, по другому — в сентябре. Это одна из причин, по которой у нас будут неизрасходованные средства на конец года».