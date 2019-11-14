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Счетная палата отнесла онкодиспансер Челнов в список проблемных

08:15, 14.11.2019
Счетная палата отнесла онкодиспансер Челнов в список проблемных
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин включил проект строительства онкологического диспансера в Набережных Челнах в ряд проблемных из-за низкого исполнения программы по линии Федеральной адресной инвестиционной программы. Об этом он сообщил накануне на заседании в Госдуме. Запись выступления опубликована на канале СП в Youtube.

Также в список вошли строительство онкологического диспансера в Омске, строящийся корпус Музея «Планета океан» в Калининграде, российский центр хирургии им. Б.В. Петровского и т. д.

«Заблокированными на 1 ноября останется 32 млрд рублей. По объектам не готова проектно-сметная документация, и они все равно не снимаются. По одному она в апреле должна была быть утверждена, по другому — в сентябре. Это одна из причин, по которой у нас будут неизрасходованные средства на конец года».

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