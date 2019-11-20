СМИ: Россия расконсервировала советский ракетоносец, его отправили в Казань для модернизации

Россия расконсервировала дальний ракетоносец Ту-22М3 на базе «Каменный ручей» в Хабаровском крае. Самолет уже отправили в Казань для модернизации до уровня Ту-22М3М.

В ближайшее время ракетоносец планируют вернуть в состав Воздушно-космических сил, пишет RNS со ссылкой на MilitaryWatch.

Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года. Его приняли на вооружение через 12 лет.

Ранее было опубликовано видео первого полета модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода. Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.