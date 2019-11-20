Новости бизнеса

04:43 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Власти не станут выплачивать авиакомпаниям компенсации за подорожавшее топливо

03:35, 20.11.2019
Власти не станут выплачивать авиакомпаниям компенсации за подорожавшее топливо

Минфин не нашел денег на единовременную выплату авиакомпаниям, в качестве компенсации финансовых потерь от роста цен на авиакеросин в 2018 году. Деньги перевозчики получат уже в 2020 году.

«Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год»,— заявил на форуме «Транспортная неделя» замминистра транспорта Александр Юрчик.

Субсидию могут выплатить частями, пишет «Коммерсант».

Ранее Минтранс РФ оценивал объем такой выплаты в 23 млрд рублей. Еще в 50 млрд рублей оценивались потери от искусственного сдерживания цен на авиатопливо.

БизнесТранспортОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров