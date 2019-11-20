Власти не станут выплачивать авиакомпаниям компенсации за подорожавшее топливо

Минфин не нашел денег на единовременную выплату авиакомпаниям, в качестве компенсации финансовых потерь от роста цен на авиакеросин в 2018 году. Деньги перевозчики получат уже в 2020 году.

«Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год»,— заявил на форуме «Транспортная неделя» замминистра транспорта Александр Юрчик.

Субсидию могут выплатить частями, пишет «Коммерсант».



Ранее Минтранс РФ оценивал объем такой выплаты в 23 млрд рублей. Еще в 50 млрд рублей оценивались потери от искусственного сдерживания цен на авиатопливо.