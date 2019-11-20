Лига чемпионов. «Синтез» в гостях уступил хорватскому «Югу»

«Синтез» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов по водному поло уступил хорватскому «Югу» (10:18).

Исход встречи решило провальное для казанцев начало игры. Хозяева бассейна уже во второй четверти вели со счетом 9:0. После этого «Синтез» смог собраться силами, но отыграть отставание не смог.

Для казанцев это поражение стало уже пятым на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Юг» (Хорватия) — «Синтез» (Россия) — 18:10 (7:0, 4:2, 4:3, 3:5).