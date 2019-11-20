В Татарстане сохранится температура до -13°С

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

После резкого ночного похолодания до -22°С дневные температуры поднимутся до 8—13 градусов ниже ноля. В Казани термометры покажут от -9°С до -11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -10°С до -13°С.

На дорогах гололедица, местами сильная.