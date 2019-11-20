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В Татарстане сохранится температура до -13°С

05:39, 20.11.2019
В Татарстане сохранится температура до -13°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

После резкого ночного похолодания до -22°С дневные температуры поднимутся до 8—13 градусов ниже ноля. В Казани термометры покажут от -9°С до -11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -10°С до -13°С.

На дорогах гололедица, местами сильная.

Общество Татарстан
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