В Саратове вернули тепло в 95 домов, оставшихся ранее без отопления

В Саратове отремонтировали теплотрассу, что позволит в ближайшее время вернуть отопление в 95 домов, в которых проживают почти 10 тысяч человек.

«Энергетики завершили ремонтно-восстановительные мероприятия на теплотрассе по улице Тверской Ленинского района Саратова и приступили к восстановлению гидравлического и температурного режимов», — цитирует «РИА Новости» ответ областного подразделения компании «Т Плюс».

Дефект, потребовавший ремонта был обнаружен в понедельник на пересечении улиц Тверской и Деловой.

По уточненным данным областного главка МЧС, в зоне отключения отопления находилось 95 жилых домов разной этажности с населением почти 9,7 тысячи человек, в том числе 1,6 тысячи детей, а также два детских сада и три школы.

Сегодня в Саратове +2°С. К завтрашнему дню температура опустится ниже ноля.

Напомним, в конце сентября мэр Саранска Петр Тултаев требовал не давать тепло в здание администрации города, пока отопление не дадут во все дома.



