В Татарстане на отлов собак выделили более 27 млн рублей — видео

Власти Татарстана в 2019 году выделили на отлов, стерилизацию и содержание бездомных собак более 27 млн рублей. С 2020 года эта система изменится — в силу вступят принятые ранее изменения в законодательство, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Согласно закону, бродячих собак необходимо поймать и стерилизовать. Далее здоровых ветеринары должны отпустить, а больных поместить в приют.

В Казани жители улицы Восстания жалуются на стаю бродячих собак, покусавших уже 12 человек. Активисты утверждают, что писали заявки в администрацию района и на портале «Народный контроль». Получили ответ, что выловлена одна собака.



Напомним, что Госсовет РТ принял законопроект, который предаст полномочия по отлову, лечению, содержанию и усыплению бездомных животных муниципалитетам. Эта норма приведет к росту расходов по этой статье с 27,5 до 56,5 млн рублей.