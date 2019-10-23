Татарстан будет тратить вдвое больше на отлов и усыпление бездомных животных

Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект, который предаст полномочия по отлову, лечению, содержанию и усыплению бездомных животных муниципалитетам. Эта норма приведет к росту расходов по этой статье с 27,5 до 56,5 млн рублей.

«Это, наверное, единственная статья [бюджета, — прим. ред.], которая увеличится в два раза», — отметил депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев, пояснявший суть закона.

Глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин отметил, что законопроект должен быть подробно проработан. Вопрос о бездомных животных должен включать в себя обсуждение пунктов содержания и ответственности хозяев питомцев.

Напомним, что вопрос бюджета Татарстана на 2020 год также стал одним из ключевых на сегодняшнем заседании. Депутаты приняли документ в первом чтении. Дефицит республиканского бюджета запланирован на уровне 3,14 млрд рублей.