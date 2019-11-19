Волейболисты уфимского «Урала» больше суток провели в дороге до Кемерово

Волейболисты уфимского «Урала» не смогли вовремя вылететь из Белгорода после матчей Кубка страны из-за густого тумана. Об этом сообщает «РИА Новости».

В результате команда добиралась на матч чемпионата России в Кемерово на поезде транзитом через Москву. Компанию уфимцам составили соперники из «Кузбасса», которым также пришлось перестраивать свой маршрут.

«Ровно сутки в дороге, и мы в Кемерово, итого — 4200 км», — написал в «Твиттере» игрок «Урала» Алексей Спиридонов.

Завтра в 15.00 «Кузбасс» и «Урал» сыграют в рамках шестого тура российской Суперлиги.