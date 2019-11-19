В 2020 году более 350 казанских дворов оборудуют новыми контейнерными площадками для мусора

Фото: Олег Тихонов

В Казани в следующем году 351 казанский двор оборудуют новыми контейнерными площадками для раздельного сбора мусора — 219 по республиканской программе «Наш двор» за 107,7 млн рублей, еще 132 установят управляющие компании города. Об этом стало известно сегодня на заседании городского штаба по вопросам внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов в исполкоме города.

Сейчас в Казани насчитывается 1640 контейнерных площадок, в том числе 342 муниципальные, и 438 бункерных площадок. Для накопления отходов используются 7953 контейнера, из них 1526 муниципальных.

Всего в столице Татарстана нужно строительство и ремонт 492 площадок на территории многоквартирных домов и 322 площадки в зоне индивидуальной жилой застройки. Так, в этом году ведется строительство 69 площадок, 58 из них уж готовы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в Казани озвучили итоги раздельного сбора мусора за 2018 год.