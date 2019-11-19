ФСИН пока не получила заявление об отставке замглавы службы Валерия Максименко

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний пока не получило заявления об увольнении заместителя директора ведомства Валерия Максименко. Об этом сообщили RNS в пресс-службе ФСИН.

Ранее СМИ рассказали, что Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию. Как рассказал правозащитник Иван Мельников, руководство ФСИН еще не утвердило заявление чиновника.

Портал Daily Storm сообщил, что чиновник решил покинуть пост после того, как ему запретили комментировать работу ведомства.

«Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну бумага, я думаю, она все стерпит. И на любой вопрос вам ответят с уважением, письменно, в течение семи дней», — сказал Максименко.