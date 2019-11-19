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В Швеции прекратили дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании

16:15, 19.11.2019
В Швеции прекратили дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании
Фото: стоп-кадр — youtube.com

Прокуратура Швеции прекратила расследование уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает AFP.

Напомним, 11 апреля британская полиция арестовала Ассанжа. После этого более 70 британских парламентариев призвали главу МВД Великобритании экстрадировать основателя организации WikiLeaks в Швецию.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве центральноамериканской страны. Шведские власти подозревали основателя Wikileaks в изнасиловании. Дело было закрыто в 2017 году, однако его возобновили в 2019 году после задержания Ассанжа.

Происшествия
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