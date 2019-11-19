Замминистра образования Амурской области ушел в отставку после стрельбы в колледже Благовещенска

Замминистра образования Амурской области Олег Якутов ушел в отставку после инцидента со стрельбой в колледже Благовещенска. Также уволился директор учебного заведения.

«Свои должности оставили директор колледжа Виктор Дмитриевич Петухов и замминистра образования Амурской области Олег Михайлович Якутов, который курировал вопросы среднего и среднего профессионального образования», — передает ТАСС слова источника в региональных органах власти.

Напомним, в четверг, 14 ноября, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Благовещенска устроил стрельбу в учебном заведении. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей были доставлены в больницу.

После стрелок покончил с собой. Следственный комитет возбудил три уголовных дела, а юноше, открывшему стрельбу по учащимся колледжа, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

