В Татарстане мужчина получил условный срок за продажу краденых коров

В Татарстане суд признал виновным 24-летнего жителя села Балтаси в краже с причинением значительного вреда.

Установлено, что в начале июля 2019 года мужчина на личном автомобиле приехал в село Старые Турнали с целью кражи крупного рогатого скота. Он заметил в поле корову на привязи и отвел ее в лесополосу. Затем подсудимый позвонил по телефону своему знакомому и предложил купить ее. Мужчина, работающий в местном убойном цехе, приехал на место сделки на грузовой машине и увез животное.

Таким же образом подсудимый похитил еще две коровы, принадлежащие местным жителям. Полученные деньги от продажи чужих коров мужчина потратил на личные цели, общий ущерб составил 230 тыс. рублей.

Свою вину подсудимый полностью признал, добровольно возместил причиненный ущерб.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

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