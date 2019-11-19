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Жеребьевка Кубка России. «Зенит-Казань» в полуфинале сыграет с «Кузбассом»

13:41, 19.11.2019
Жеребьевка Кубка России. «Зенит-Казань» в полуфинале сыграет с «Кузбассом»
Фото: twitter.com/volleyballvfv

Состоялась жеребьевка полуфинальных пар московского «Финала четырех» розыгрыша Кубка России среди мужских команд памяти Константина Ревы.

Казанский «Зенит» в 1/2 финала встретится с кемеровским «Кузбассом». Игра состоится 26 декабря и начнется в 17.00. В другой паре сойдутся питерский «Зенит» и московское «Динамо».

Финальная встреча начнется 27 декабря в 20.00 по московскому времени.

Ранее казанцы в драматичном матче обыграли новосибирский «Локомотив» и обеспечили себе выход в «Финал четырех».

СпортВолейбол Татарстан
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