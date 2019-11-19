«Уфа» и «Рубин» интересуются тремя игроками «Балтики»

«Уфа» и «Рубин» присматриваются к трем футболистам калининградской «Балтики», сообщает «Матч ТВ».

В сферу интересов уфимского и казанского клубов попали вратарь Максим Бориско, полузащитник Максим Кузьмин и нападающий Михаил Маркин.

Бориско также является игроком сборной России U19. В нынешнем сезоне ФНЛ вратарь сыграл в 9 матчах, в которых пропустил 5 мячей.

Полузащитник Кузьмин провел 23 матча, в которых он забил два мяча и отдал четыре результативных паса. Форвард Маркин успел отметиться 9 забитыми голами и является лучшим бомбардиром «Балтики».

Также на футболистов претендует московское «Динамо».

В текущем розыгрыше ФНЛ «Балтика» идет на 6-й строчке чемпионата, на три очка отставая от идущего пятым нижнекамского «Нефтехимика».