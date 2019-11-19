Стартовало голосование за установку колеса обозрения в парке Урицкого

Фото: Дирекция парков и скверов

На портале городской администрации стартовало голосование по установке колеса обозрения в парке имени Урицкого в Казани. Установить аттракцион высотой 36 метров вызвался частный инвестор — ООО «Панорама».

По проекту колесо обозрения будет иметь 14 закрытых отапливаемых кабин на 4—6 человек. Время оборота составит 7—12 минут и будет зависеть от загруженности аттракциона. Разместить его планируют на пустующей территории между перголой с качелями и концертной площадкой, в конце канала озера.

Проголосовать за или против установки аттракциона возможно по ссылке. Отдать свой голос могут только авторизированные пользователи. Авторизация также доступна через портал госуслуг.

Голосование продлится до 25 ноября, итоги будут опубликованы в социальных сетях Дирекции парков и скверов.

Ранее жители Казани выступили против установки колеса обозрения в парке Урицкого.