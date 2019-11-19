«Гонит за мозгами для матери». Иван Ургант высмеял женщину, посадившую за руль авто ребенка

Фото: кадр видео Первого канала

Телеведущий Иван Ургант высмеял в своей передаче поступок многодетной матери из Татарстана, посадившей своего шестилетнего сына за руль автомобиля. Он пошутил, что сын женщины едет со скоростью 130 км/ч в Изумрудный город за мозгами для матери.

«Многим интересно, куда торопится мальчик. Почему ребенок в шесть лет куда-то едет со скоростью 130 километров в час, куда он торопится? Ответим, в Изумрудный город, чтобы попросить у волшебника Гудвина мозги для матери», — сказал с улыбкой Иван Ургант.

Также ведущие пошутили на тему, что еще двое детей женщины гонят КАМАЗы из Набережных Челнов в Казань.

Напомним, что инцидент произошел в Набережных Челнах, где многодетная мать Агина Алтынбаева позволила шестилетнему сыну управлять автомобилем. Сама женщина позднее рассказала журналистам, что позволяет сыну водить машину не менее двух лет. В комментариях она отвечает пользователям, что «живет как хочет», однако видеозаписью заинтересовался следственный комитет. Женщину накажут за неисполнение родительских обязанностей.