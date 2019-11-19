Минфин США сообщил о росте вложений России в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд.



На долю долгосрочных облигаций пришлось $3,066 млрд, а краткосрочных — $7,009 млрд, следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле прошлого года они сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд.

В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до $9,3 млрд.