В Татарстане ожидается метель и резкое похолодание до -13°С

Во вторник в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки, утром возможны дождь и морось, переходящие в мокрый снег и снег. Также метеорологи предсказывают туман и метель.

Ветер западный переходящий на северо-восточный 6—11 м/с, днем местами порывами до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В течение дня температура воздуха будет понижаться до 3—8 градусов ниже ноля, а в отдельных районах до -13°С. В Казани минимальные температуры составят от -8°С до -10°С. В Набережных Челнах нижняя граница достигнет от -8°С до -13°С.